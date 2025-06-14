00:49Транспорт
Движение на МКАД в районе Липецкой улицы восстановлено
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение автотранспорта на внутренней стороне 27 километра МКАД восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Ранее движение на этом участке дороги было ограничено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы города.
Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта ограничат на участке улицы Юных Ленинцев с 16 июня. Ограничения связаны с проведением строительных работ.