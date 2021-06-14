Московская канатная дорога до 20 июня будет работать по графику выходного дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня до 20 июня, сообщается на официальной странице канатной дороги в Instagram.

Таким образом, с 14 по 19 июня она будет открыта с 10:00 до 23:00, а 20 июня – с 10:00 до 20:00. Также в этот период будут действовать тарифы выходного дня. Все посетители должны будут соблюдать меры профилактики коронавируса. В частности, соблюдать дистанцию, а также иметь при себе маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Александра Пушкина 6 июня Московская канатная дорога предоставила 50-процентную скидку на проезд всем обладателям фамилий героев произведений классика. Помимо этого, посетители, которые смогли прочитать фрагмент из какого-нибудь произведения поэта, получили скидку в размере 20%.