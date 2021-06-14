Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

04:46

Московская канатная дорога до 20 июня будет работать по графику выходного дня

транспорт город

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская канатная дорога будет работать по графику выходного дня до 20 июня, сообщается на официальной странице канатной дороги в Instagram.

Таким образом, с 14 по 19 июня она будет открыта с 10:00 до 23:00, а 20 июня – с 10:00 до 20:00. Также в этот период будут действовать тарифы выходного дня. Все посетители должны будут соблюдать меры профилактики коронавируса. В частности, соблюдать дистанцию, а также иметь при себе маски и перчатки.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Александра Пушкина 6 июня Московская канатная дорога предоставила 50-процентную скидку на проезд всем обладателям фамилий героев произведений классика. Помимо этого, посетители, которые смогли прочитать фрагмент из какого-нибудь произведения поэта, получили скидку в размере 20%.

Москвичи могут пожениться на канатной дороге

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать