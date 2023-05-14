Ограничения движения в центре столицы из-за Московского полумарафона сняли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения движения, которые были введены в центре столицы из-за Московского полумарафона, были сняты. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы.

Мероприятие состоялось 13 и 14 мая. Победителями полумарафона стали Владимир Никитин и Анна Викулова. Никитин пробежал дистанцию в 21,1 километр за 1 час 2 минуты и 46 секунд, что стало рекордом трассы. Викулова установила время в 1 час 9 минут и 47 секунд.

Так, движение было ограничено на Хамовническом Валу, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской и Котельнической набережных, а также в Новокрымском и Соймоновском проездах.

Ранее сообщалось, что 14 мая из-за полумарафона временно изменятся маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы м5 вместо Комсомольского проспекта и Остоженки будут следовать по Большой Пироговской улице и Пречистенке. Изменения начнут действовать с 06:30.

Московский полумарафон завершился в столице