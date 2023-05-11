12:39Город
Движение ограничат на центральных набережных 14 мая из-за Московского полумарафона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение ограничат на центральных набережных столицы утром 14 мая из-за проведения Московского полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса города.
Так, с 06:30 для движения транспорта будет закрыта улица Лужники. В 07:35 планируется перекрыть Фрунзенскую набережную. Затем с 08:00 с интервалами в 10–15 минут будут поочередно перекрываться следующие улицы:
- Хамовнический Вал (в районе пересечения Пречистенской и Лужнецкой набережных);
- Кремлевскую набережную;
- Москворецкую набережную;
- Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую и Котельническую набережные;
- Новокрымский проезд и улицу Остоженку;
- Соймоновский проезд.
Кроме того, в Дептрансе отметили, что уже с ночи 14 мая на перечисленных улицах и набережных будет временно запрещена парковка.
Ранее сообщалось, что 14 мая из-за полумарафона временно изменятся маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы м5 вместо Комсомольского проспекта и Остоженки будут следовать по Большой Пироговской улице и Пречистенке. Изменения начнут действовать с 06:30.
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