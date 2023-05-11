Движение ограничат на центральных набережных 14 мая из-за Московского полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение ограничат на центральных набережных столицы утром 14 мая из-за проведения Московского полумарафона. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса города.

Так, с 06:30 для движения транспорта будет закрыта улица Лужники. В 07:35 планируется перекрыть Фрунзенскую набережную. Затем с 08:00 с интервалами в 10–15 минут будут поочередно перекрываться следующие улицы:

Хамовнический Вал (в районе пересечения Пречистенской и Лужнецкой набережных);

Кремлевскую набережную;

Москворецкую набережную;

Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую и Котельническую набережные;

Новокрымский проезд и улицу Остоженку;

Соймоновский проезд.

Кроме того, в Дептрансе отметили, что уже с ночи 14 мая на перечисленных улицах и набережных будет временно запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что 14 мая из-за полумарафона временно изменятся маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы м5 вместо Комсомольского проспекта и Остоженки будут следовать по Большой Пироговской улице и Пречистенке. Изменения начнут действовать с 06:30.

