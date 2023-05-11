Движение по внешней стороне Садового кольца временно закроют 13 мая из-за мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по внешней стороне Садового кольца будет закрыто с 11:50 13 мая в связи с проведением "Московского мотофестиваля". Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"После прохождения колонны движение будет сразу же открыто", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что 12 мая с 23:00 до 13 мая 15:00 перекроют проезд на улице Маши Порываевой.

На этой же улице, а также на проспекте Академика Сахарова, от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, 13 мая до 21:00 будет запрещено парковать автомобили.

В Дептрансе посоветовали быть внимательными, обращать внимание на знаки и заранее строить маршруты внутри города.

Ранее в ведомство предупреждало об изменениях в маршрутах общественного транспорта в центре столицы из-за мотофестиваля. Уточняется, что изменения будут действовать 13 мая с 11:00 и до конца мероприятия.

Маршруты 024 и с920 перестанут курсировать в центре столицы. При этом маршруты м2, м3 и м9 продолжат работу только на двух участках.



Движение в центре Москвы полностью восстановлено