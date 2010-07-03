Автобусы Москва – Рыбинск будут отправляться с автовокзала "Северные ворота"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автобусные рейсы Москва – Рыбинск будут отправляться с международного автовокзала "Северные ворота" с 15 мая, передает Агентство "Москва". Речь идет про автобусы, которые стартовали по данному маршруту от автостанции "ВДНХ".

Как уточнили в "Мосгортрансе", время отправления ежедневных автобусов следующее: 8:00, 9:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:45, 17:45, 18:30, 19:15, 20:30, 21:45, 22:30.

Перевозчиками заявлены ОАО "Верхневолжские междугородние линии" и ООО "Экспресс-Кар".

Новый автовокзал "Северные ворота" предназначен для обслуживания рейсов, следующих в Санкт-Петербург, Хельсинки, Тверь, Великий Новгород, Смоленск, Ярославль, Вологда, Псков, Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава и города Белоруссии.

Ранее сообщалось, что с 15 мая с автостанции "ВДНХ" на международный автовокзал "Северные ворота" также переведут рейсы из Москвы в Ярославль и международные и междугородные автобусные рейсы станции "Тушинская".

Подробную информацию о местах отправления и расписание автобусов пассажиры могут узнать на сайте Мосгортранса или по телефону в контакт-центре автовоказалов.

"Северные ворота" – первый автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Отмечалось, что в составе ТПУ также построят автовокзалы "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" и "Щелковская".