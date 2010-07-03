Международные рейсы с "Тушинской" переведут на автовокзал "Северные ворота"

Фото: stroi.mos.ru

Международные и междугородные автобусные рейсы станции "Тушинская" c 15 мая переведут на новый автовокзал "Северные ворота" у выхода станции метро "Ховрино".

Как сообщила пресс-службе ГУП "Мосгортранс", также с 15 мая маршруты дальнего следования автостанции "ВДНХ" перейдут на другие автовокзалы.

Подробную информацию о местах отправления и расписание автобусов пассажиры могут узнать на сайте Мосгортранса или по телефону в контакт-центре автовоказалов.

"Северные ворота" – первый автовокзал, построенный в составе транспортно-пересадочного узла. Отмечалось, что в составе ТПУ также построят автовокзалы "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская" и "Щелковская".