Рейсы из Москвы в Ярославль будут отправляться с автовокзала "Северные ворота"

Фото: Портал Мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рейсы из Москвы в Ярославль перенесут с автостанции "ВДНХ" на международный автовокзал "Северные ворота" с 15 мая, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Рейсы будут отправляться ежедневно в 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 16:00, 18:00, 20:30. Перевозчиком выступает ООО "Финвал".

С автовокзала "Северные ворота" автобусы отправляются в Санкт-Петербург, Хельсинки, Тверь, Великий Новгород, Смоленск, Ярославль, Вологда, Псков, Таллин, Рига, Вильнюс, Варшава и города Белоруссии.

Ранее сообщалось, что международные и междугородные автобусные рейсы станции "Тушинская" c 15 мая переведут на автовокзал "Северные ворота".