Движение поездов МЦД-4 изменится 15 и 16 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) и на станциях дальнего пригорода Нижегородского направления изменится в выходные, 15 и 16 марта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На Калужском направлении и центральном участке некоторые поезда будут следовать по сокращенным маршрутам от и до станций Лесной Городок, Солнечная, Мещерская и Площадь трех вокзалов. Кроме того, интервалы движения на ряде участков будут увеличены до 20 минут.

Также на Нижегородском направлении часть составов проедет с укороченными маршрутами от и до станций Железнодорожная, Фрязево и Храпуново, а время ожидания между рейсами частично будет увеличено до 15 минут. Помимо этого, будут изменены маршруты следования и пути пропуска.

В связи с проведением капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке между станциями Фрязево и Павловский Посад поезда в обоих направлениях будут следовать по одному пути.

Ведомство рекомендовало пассажирам заранее проверять расписание пригородных и городских поездов. Сделать это можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте перевозчика.

Кроме того, с 15 марта изменится расписание движения пригородных поездов на четырех направлениях Московской железной дороги (МЖД). На станции Можайск Белорусского направления с 17 по 21 марта в дневные часы будут обновлять объекты энергообеспечения, а на станции Катуар на Савеловском направлении 16 марта специалисты заменят стрелочный перевод.

Вместе с тем с 15 по 17, с 22 по 24 и с 29 по 30 марта на Горьковском направлении продолжится ремонт первого пути на станции Фрязево и перегоне Фрязево – Павловский Посад.

