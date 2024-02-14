02:39Транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновили
Фото: 123RF/hennessfotographer
Движение авто по Крымскому мосту было возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении центра.
В ночь на 14 февраля движение по мосту было временно перекрыто. Находящихся на нем водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О причинах временной приостановки движения не уточняется.
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