Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке из-за непогоды

ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) обратился к столичным автомобилистам с просьбой быть внимательными при парковке в связи с ухудшением погоды во вторник, 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 января, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В городе возможны гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим, ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными при парковке. Не оставляйте машины возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".
В случае возникновения вопросов по работе парковок можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".
Ранее сообщалось, что на вторник, 15 января, Гидрометцентр России объявил в столице желтый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник пойдет снег, местами возможна метель, на дорогах образуется гололедица.
Температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами в порывах скорость вырастет до 15 метров в секунду. При этом в дневные часы температура воздуха местами будет достигать положительной отметки.
Также, как сообщили в столичном Метеобюро, в течение всей недели погоду в столичном регионе в течение всей недели будут определять циклоны. В результате жителей столицы ожидают практически непрекращающиеся снегопады различной интенсивности.
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