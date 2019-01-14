Синоптики обрадовали предстоящим потеплением в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пик потепления в Москве на этой неделе придется на вторник, 15 января. В этот день температура воздуха составит около нуля градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

При этом в городе пройдут снегопады. В среду в в центр русской равнины попадут прохладные воздушные массы. Однако похолодание будет кратковременным, и в пятницу столбики термометров вновь поднимутся.

Ранее в столичном регионе объявили на вторник желтый уровень погодной опасности из-за ветра до 15 метров в секунду. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна.

В ночь на вторник пойдет снег, местами возможна метель, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса, по области – от нуля до -5.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут -1... +1 градус, к вечеру – до -5. В регионе – от +1 до -7.