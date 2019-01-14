Снегопады будут идти в Москве всю неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Погоду в столичном регионе в течение всей недели будут определять циклоны. В результате жителей столицы ожидают практически непрекращающиеся снегопады различной интенсивности. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погоду будут определять циклоны. Они будут следовать через столичный регион практически один за одним. Фон атмосферного давления у нас всю неделю сохранится чуть ниже климатической нормы. В ближайшие дни, сегодня и завтра, нас ожидает погода облачная, временами снег и местами метель. Порывы южного ветра и сегодня, и завтра будут достигать 15 метров в секунду", – сказала она, передает РИА Новости.

По прогнозам специалистов, во вторник температура воздуха в Москве будет оставаться выше климатической нормы и будет составлять от -2 до -4 градусов. Синоптики также не исключают, что в центре города температура даже может подняться до положительных значений. Однако уже в среду температура начнет падать. В результате самым холодным днем станет четверг. Ночная температура 17 января опустится до -12 градусов.

Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе на вторник, 15 января, из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник пойдет снег, местами возможна метель, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса, по области – от нуля до -5. Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами в порывах скорость вырастет до 15 метров в секунду.

Днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут -1... +1 градус, к вечеру – до -5. В регионе – от +1 до -4 градусов, вечером похолодает до -7.