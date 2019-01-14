Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве во вторник

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 15 января, из-за сильного ветра. Такой уровень означает, что погода потенциально опасна, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник пойдет снег, местами возможна метель, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха в Москве составит -1... -3 градуса, по области – от нуля до -5.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами в порывах скорость вырастет до 15 метров в секунду.

Днем в столичном регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие осадки. В Москве столбики термометров покажут -1... +1 градус, к вечеру – до -5. В регионе – от +1 до -4 градусов, вечером похолодает до -7.

Похолодание вернется в столицу к концу недели. Со среды температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться.