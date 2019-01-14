Синоптики рассказали, когда в Москву вернется похолодание

К концу недели в столичный регион вернется похолодание. Со среды температура воздуха в Москве начнет постепенно понижаться. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"Сегодня в столичном регионе мы ожидаем -1...-3 градуса в Москве, по области от 0 до -5. Временами пройдет снег, достаточно плотный. Такая погода сохранится в столичном регионе еще сутки, но уже начиная со среды температура будет постепенно понижаться до значений -5...-7 градусов, по ночам до -10...-12 градусов", – рассказали специалисты, передает Агентство "Москва".
Метеорологи также сообщают, что в ближайшие два дня высота сугробов в столице увеличится еще на 4-5 сантиметра. При этом синоптики отмечают, что такие показатели соответствуют климатической норме.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 14 января, атмосферное давление в столице опустится до 727 мм ртутного столба. Таким образом, по словам специалистов, оно достигнет барического "дна".
Также на 14 января Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и области. Жителей столицы в понедельник ожидают гололедица и метели. Из-за непогоды столичных водителей призвали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Как отмечается, снегопад не прекратится в ближайшее время.
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