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14:55

Синоптики предупредили о метели в Москве 14 января

общество погода

14:55

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица и метели ожидают жителей столичного региона в первый день новой рабочей недели. На 14 января в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности, передает Гидрометцентр.

Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать 12 часов с 9:00 понедельника.

Метеорологи отмечают, что в столице и Подмосковье будет облачно. Порывы юго-восточного ветра составят от пяти до 10 метров в секунду, однако местами ветер усилится до 15 метров в секунду.

Ранее горожан предупредили о снежной погоде в воскресенье, 13 января. Уровень атмосферного давления опустился до 733 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптиков, такие показатели способны негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь, прежде всего, идет о гипотониках и людях с неустойчивым собственным артериальным давлением.

В выходные также не исключена вероятность образования гололедицы на дорогах. При этом в городе станет заметно теплее, чем в первые рабочие дни после праздников.

В Москве отмечено очень низкое атмосферное давление

общество погода

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