Потепление и снегопады ожидают москвичей в воскресенье

Морозы в столичном регионе немного ослабнут в воскресенье, 13 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В ночь с субботы на воскресенье ожидается небольшой снег, на дорогах будет скользко. Температура воздуха опустится до минус 9−11 градусов.
При этом днем в воскресенье, 13 января, потеплеет до 3−5 градусов ниже нуля, а по области будет до 8 градусов мороза. Небо затянут облака, пройдет небольшой снег. На дорогах, отметили синоптики, высока вероятность образования гололедицы. Юго западный ветер, переходящий в западный, будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
12 января ЦОДД посоветовал столичным автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за снегопада, Водителей предупредили о снежных заносах и ограниченной видимости на дорогах. Кроме того, метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности на субботу из-за метели.
Специалисты также рассказали, какую погоду ждать москвичам на Крещение. По прогнозам, в следующие выходные в столице ожидается 2–7 градусов ниже нуля, местами пройдет снег. Как отметили синоптики, о настоящей оттепели говорить рано, но знаменитые "крещенские морозы" в этом году будут очень слабыми.
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за метели и гололедицы
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