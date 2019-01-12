Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году Крещение в Центральной части России может обойтись без морозов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, в следующие выходные в столице ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля, а днем всего 2–7 градусов мороза. Будет облачно, местами пройдет снег.

"Не оттепель, конечно, но крещенские морозы будут очень слабыми", – цитирует синоптика "Российская газета".

Сильные морозы отступают из центра страны, а на смену им приходит атлантический циклон, который несет снег и потепление. Уже в это воскресенье потеплеет. От -5 до -3 градусов ожидается в мегаполисе и до -8 по области. В понедельник температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а во вторник, по прогнозам синоптиков, будет около нуля.

Атмосферное давление в выходные будет ниже нормы почти на 20 пунктов. По прогнозам синоптиков, к 14 января оно приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.