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08:24

Небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидается в столице 12 января

общество погода

08:24

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой снег и до 11 градусов мороза ожидается в столичном регионе в субботу, 12 января, сообщает портал "Метеоновости".

Как пояснили синоптики, небольшой по интенсивности снег будет идти большую часть дня. Столбики термометров в Москве покажут 8–6 градусов ниже нуля, по области – от 11 до 6 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили в субботу желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за метели. Тем не менее в воскресенье потеплеет. От -5 до -3 градусов ожидается в мегаполисе и до -8 по области. В понедельник температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а во вторник, по прогнозам синоптиков, будет около нуля.

Атмосферное давление в выходные будет ниже нормы почти на 20 пунктов. По прогнозам синоптиков, к 14 января оно приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.

общество погода

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