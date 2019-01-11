Снег и легкий мороз ожидается в столице в субботу

В Москве в субботу, 12 января, ожидается снег, местами метель с гололедицей. В ночь на субботу температура воздуха составит минус 14 – 12 градусов. В дневные часы в столице ожидается от -9 до -7 градусов, по области от 12 до 7 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.
Ветер подует юго-западный со скоростью 8–13 метров в секунду.
В воскресенье потеплеет – -5...-3 градуса ожидается в мегаполисе и до минус 8 по области. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду.
В понедельник температура будет колебаться от минус одного до минус трех градусов, а во вторник, по прогнозам синоптиков, будет около нуля.
Ранее Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за метели. Она ожидается в ночь на субботу, 12 января. Кроме того, в столице может похолодать до 14–12 градусов мороза.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице 12 января
В столичном регионе в выходные ожидается, что атмосферное давление будет ниже нормы почти на 20 пунктов. По прогнозам синоптиков, к 14 января атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.
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