Москвичей предупредили о метели в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за метели в ночь на субботу, 12 января. По данным Гидрометцентра, ожидается снег, местами метель и гололедица.

В столице похолодает до 14–12 градусов мороза, по области – до 17–12 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду. Такая погода потенциально опасна.

Днем также будет облачно и снежно. Поднимется сильный ветер. В столице столбики термометров покажут минус 9–7 градусов, по области – минус 12–7 градусов.

Ранее сообщалось, что в выходные в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Атмосферное давление будет ниже нормы почти на 20 пунктов.

С запада в регион придет атмосферный фронт. В воскресенье температура воздуха начнет расти. Ночью в мегаполисе ожидается -7... -9, в регионе – от -6 до -11. Днем в столице – -5... -7, по области от -5 до -10.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится низким – на уровне 730–732 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, к 14 января атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.