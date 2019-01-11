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10:23

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Низкое атмосферное давление ожидается в Москве в выходные

Москвичам предрекли дискомфорт в выходные

общество погода

10:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные в столичном регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег. Атмосферное давление будет ниже нормы почти на 20 пунктов, сообщили в центре погоды "Фобос".

С запада в регион придет атмосферный фронт. В ночь на субботу температура в Москве составит -10... -12 градусов, по области похолодает до -13. Днем в столице -8... -10, в регионе – от -7 до -12.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление – пониженное – 730 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температура воздуха начнет расти. Ночью в мегаполисе ожидается -7... -9, в регионе – от -6 до -11. Днем в столице – -5...-7, по области от -5 до -10.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится низким – на уровне 730–732 миллиметров ртутного столба.

По прогнозам синоптиков, к 14 января атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.

"Утро": небольшой снег ожидается в столичном регионе 11 января

общество погода

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