ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД попросил автомобилистов пересесть на городской транспорт в связи с мощнейшим снегопадом, который накроет Москву. Предупреждение появилось в Twitter ведомства.

На дорогах ожидаются заносы, ветер и ограниченная видимость. В связи с этим москвичей призывают быть осторожнее и за рулем и при переходе дороги.

В ЦОДД напомнили, что городской транспорт работает штатно.

Синоптики объявили в субботу желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за метели. Тем не менее в воскресенье потеплеет. От -5 до -3 градусов ожидается в мегаполисе и до -8 по области. В понедельник температура будет колебаться от -1 до -3 градусов, а во вторник, по прогнозам синоптиков, будет около нуля.

Атмосферное давление в выходные окажется ниже нормы почти на 20 пунктов. По прогнозам синоптиков, к 14 января оно приблизится к рекордно низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов.