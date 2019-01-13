Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода с небольшим снегом установится в столице в воскресенье, 13 января. На дорогах местами ожидается гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным – 733 миллиметра ртутного столба.

По информации портала "Метеоновости", пониженное давление, изменение температуры и повышенная влажность воздуха может негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это касается гипотоников и людей с неустойчивым собственным артериальным давлением.

В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией. Из-за высокой влажности воздуха на фоне небольших морозов могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника.

В начале следующей недели Гидрометцентр прогнозирует теплую погоду с небольшой минусовой температурой, однако будет ветрено. В понедельник и вторник порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, местами возможны метель, а на дорогах также гололедица. Атмосферное давление опустится еще немого ниже.