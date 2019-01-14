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09:36

Давление в Москве достигнет дна

общество погода

09:36

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В понедельник, 14 января, атмосферное давление в столице опустится до 727 мм ртутного столба и достигнет барического "дна", говорится на портале "Метеовести".

"Сегодня столичный регион окажется во власти теплого атлантического циклона. Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, сопровождаемые влажными снегопадами и усилением ветра, температурный фон окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы середины января, а показания барометров достигнут своего "дна", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам метеорологов, в дневные часы в столице будет облачно, временами пройдет снег, возможна метель.

Температура воздуха составит минус 1–3 градуса в мегаполисе, по области от нуля до минус 5. Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и области.

Из-за снегопада столичных водителей призвали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. Как отмечается, снегопад не прекратится в ближайшее время.

"Утро": облачная погода ожидается в столице 14 января

общество погода

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