Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичных водителей призвали отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный из-за снегопада.

"Идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро", – говорится в сообщении Транспортного комплекса Москвы в Twitter.

По прогнозам синоптиков, будет преимущественно облачно, местами возможна гололедица. Температура воздуха составит минус 1-3 градуса, по области – минус 5-0 градусов. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достичь 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 728 мм ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и Московской области. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать с 9:00 14 января.