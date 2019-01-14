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06:21

В Москву пришло потепление

общество погода

06:21

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В первый день новой рабочей недели в Москве будет преимущественно облачно, пройдет снег, местами возможна метель и гололед, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура составит минус 1-3 градуса, по области – минус 5-0 градусов. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достичь 15 метров в секунду. Атмосферное давление – 728 мм ртутного столба.

Ночью температура в городе составит 4-2 градуса ниже нуля, по области – от минус 1 до минус 6 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 727 мм ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать 12 часов с 9:00 14 января.

По словам синоптиков, в предстоящую неделю зима в городе сбавит обороты. В Москву придет теплый атлантический циклон. Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы. При этом будет пасмурно и снежно.

В среднем в дневные часы температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Только в четверг температурные значения ненадолго понизятся на 3-4 градуса.

Метель, гололедица и оттепель: какой будет погода в Москве 14 января

общество погода

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