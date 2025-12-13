Восстановлено движение трамваев в Ростокинском проезде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Восстановлено движение трамваев в Ростокинском проезде. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи № 11 и 25 задерживались в районе остановки "Лингвистический университет" днем 13 декабря. Из-за этого маршруты рельсового городского транспорта оказались изменены.

Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей. О причинах задержек не сообщалось.

Ранее москвичей предупредили об изменениях в расписании трамваев в центре города. С 13 декабря ряд маршрутов будет заканчивать свою работу раньше.

Например, трамваи Т1 от станции метро "Университет" с 22:30 будут курсировать только до метро "Чистые пруды", а с 00:00 – только до Серпуховского Вала. Последний трамвай до станции метро "Университет" будет отправляться в 00:10 от Метрогородка, а в 00:50 – от метро "Чистые пруды".

