Около 500 грузовиков скопились на границе Казахстана и России

Фото: kaz.tengrinews.kz

Около 500 грузовиков скопились из-за плохой погоды на автомобильном пункте пропуска "Сырым" на границе Казахстана и России. Об этом пресс-служба комитета государственных доходов Минфина республики сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, машины скопились на границе в ночь на 13 декабря. С 12 декабря на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области наблюдаются сильный снегопад, метели и гололедица.

Движение по федеральным трассам в России временно ограничено примерно до 22:00 13 декабря, уточнили в МЧС. Из-за этого грузовики не могут двигаться по маршруту и ждут улучшения погоды. Водителям разъясняют ситуацию, предлагают переждать непогоду в кемпинге или изменить маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях.

Ранее порядка 300 фур скопились на казахстанско-российской границе из-за ремонтных работ. Это произошло на трассе из Атырау в Астрахань, на КПП "Курмангазы". Все грузовые авто следовали в Россию.