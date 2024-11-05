Минфин Казахстана сообщил о скоплении 300 фур на границе с Россией из-за ремонта

Фото: ТАСС/Стрингер

Около 300 фур скопились на границе Казахстана и России из-за ремонтных работ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина Казахстана.

Указывается, что это произошло на трассе из Атырау в Астрахань, на КПП "Курмангазы". Все грузовые авто следуют в РФ. По версии ведомства, пропускная способность КПП позволяет обслуживать 200 единиц транспорта в сутки, но после завершения ремонта количество транспорта дошло до 250–300 авто за день.

Комитет ведомства, совместно с пограничной службой Казахстана, приложит все усилия для разрешения ситуации минимизации задержек, сказано в сообщении.

Ранее казахские аэропорты усилили пограничный контроль из-за лихорадки Марбург, чтобы исключить ввоз в страну вируса. Там стали бесконтактно проверять температуру всех пассажиров, которые прибывают из других стран. Такая же процедура ввелась для пересекающих границу, однако не уточнялось, касается ли нововведение всех государств или только тех стран, где фиксировали очаги лихорадки.

