Почти полсотни рейсов в столице задерживаются из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Число задержанных рейсов в столичных аэропортах из-за снегопада возросло почти вдвое. В настоящее время откладывается вылет почти полсотни самолетов, передает "Интерфакс".

В авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны уточнили, что сейчас специалисты расчищают взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны. Перед вылетом все самолеты обрабатываются противообледенительной жидкостью.

"Эти работы требуют времени и, безусловно, сказываются на графике полетов, провоцируют незначительные задержки продолжительностью около получаса, но не более двух часов", – отметили собеседники агентства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", сейчас задерживаются почти 50 рейсов, еще восемь отменены. 19 рейсов откладываются в Шереметьеве. Порядка 15 самолетов не могут вылететь из Внукова. А в Домодедове задержаны 12 рейсов. При этом ни один из лайнеров пока не ушел на запасные аэродромы.

Прежде об ухудшении погодных условий предупредили столичных водителей. Им предложили, по возможности, пересесть на общественный транспорт, который работает в штатном режиме.

Также из-за снегопада Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы. В МЖД подчеркнули, что снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не создавая при этом помех движению поездов.

Ранее сообщалось, что вечером 13 декабря в Москве будет 5 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха в Москве будет на уровне от -2 до 0 градусов, по области – до -5 градусов. На дорогах образуется гололедица.

При этом уже в выходные в столичный регион придут 15-градусные морозы.