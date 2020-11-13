Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении МЖД 14–15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компенсационные автобусы будут курсировать на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) 14 и 15 ноября из-за изменений в расписании движения поездов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Работы на объектах инфраструктуры будут проводиться с 22:50 субботы, 14 ноября, по 10:00 воскресенья, 15 ноября.

"У части поездов изменится время прибытия и отправления. 14 ноября из расписания будут выведены вечерние электропоезда, а 15 ноября – утренние. Для удобства пассажиров будут запущены компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения коснутся поездов, которые курсируют в районе станций Апрелевка, Солнечная, Нара и Внуково.

Для проезда в компенсационных автобусах необходимо будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на железной дороге.

В конце октября РЖД объявило об изменении графика движения ряда поездов дальнего следования. В пресс-службе перевозчика объяснили, что эта мера временная.

