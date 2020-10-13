МВД изменило правила перевозок детей организованными группами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева

МВД изменило правила регистрации заявок при перевозке группы детей автобусами. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым требованиям, при междугородних перевозках уведомление необходимо подать не позднее 48 часов до начала перевозки. Если речь идет о городских и пригородных поездках, то срок сокращается до 24 часов.

Помимо этого, организованные группы должны подавать в полицию сведения как о дате начала и окончания поездки, так и о времени. В числе данных необходимо указывать места остановок для отдыха и приема пищи, в том числе в ночной период.

Также требуется сообщать номер и дату регистрации лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами с указанием лицензирующего органа. Руководители Госавтоинспекции обязываются в течение суток проверять данные о лицензии.

В августе стало известно, что авиакомпании хотят обязать выдавать пассажирам с малолетними детьми на коленях дополнительные ремни. На данный момент в российском законодательстве нет соответствующей нормы.

