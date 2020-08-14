Авиакомпании хотят обязать пристегивать малолетних детей

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Авиакомпании хотят обязать выдавать пассажирам с малолетними детьми на коленях дополнительные ремни. С такой просьбой к главе Росавиации Александру Нерадько обратилась депутат Госдумы Наталья Кувшинова, сообщает газета "Известия".

Сегодня авиакомпании не обязаны предоставлять пассажирам дополнительные ремни. В российском законодательстве нет такой нормы.

Ранее с такой просьбой выступило Общероссийское объединение пассажиров, которое зафиксировало отказ предоставлять дополнительные ремни на рейсе авиакомпании "Победа" по маршруту Минеральные Воды – Санкт-Петербург.

В самой авиакомпании подтвердили, что не используют дополнительные средства защиты, ссылаясь на то, что использование дополнительных ремней может привести к травмированию детей.

В Госдуме хотят разрешить пассажирам самолетов покупать билеты для своих питомцев на соседние кресла, сообщил председатель Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Кроме того, он предложил разрешить людям провозить животных в салоне самолета в ногах, как это сегодня разрешено для собак-поводырей.