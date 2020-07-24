В Госдуме предлагают разрешить животным занимать соседние кресла в самолетах

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В Госдуме хотят разрешить пассажирам самолетов покупать билеты для своих питомцев на соседние кресла, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Такая мера позволит не только владельцам перестать беспокоиться за своих животных, но и принесет прибыль авиакомпаниям. Люди смогут ставить переноски на соседние кресла, питомец будет спокоен, если рядом хозяин", – сказал Бурматов.

Кроме того, он предложил разрешить людям провозить животных в салоне самолета в ногах, как это сегодня разрешено для собак-поводырей.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверила информацию об инцидентах с собаками на рейсах "Аэрофлота". Расследование организовали после информации о травмировании животных на рейсах Петропавловск-Камчатский – Москва и Москва – Симферополь.