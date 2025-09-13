Основные ограничения движения на улицах Москвы сняты после велофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Основные ограничения движения сняты на столичных улицах после велофестиваля, говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

При этом временные перекрытия все еще сохраняются на Крылатской улице от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова.

В субботу, 13 сентября, в столице прошел осенний велофестиваль. Маршрут велосипедистов прошел от ВДНХ до улицы Крылатская через 2 крупные автомагистрали – Московский скоростной диаметр и Северо-Западную хорду, включая Алабяно-Балтийский тоннель.

Всего длина маршрута составила 26 километров. Для участников были организованы два фестивальных городка, на территории которых прошли развлекательные мероприятия.

