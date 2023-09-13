Пассажиры ЦППК активировали 3 млн билетов с помощью сервиса NFC

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Функция бесконтактной активации билетов по NFC начала работать в декабре 2021 года на первых станциях Казанского направления, в июле 2022 года ею можно было воспользоваться на всех направлениях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). За это время к сервису прибегли 2,8 миллиона раз, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С начала 2023 года больше всего билетов активировали на Ярославском направлении (свыше 518 тысяч), на Казанском функцией воспользовались 334 тысячи раз, а на Горьковском – 225 тысяч.

При помощи сервиса можно проходить проще и быстрее. Пассажирам необходимо открыть купленный билет на телефоне, нажать кнопку активации, поднести его к турникету или валидатору. При проходе не надо долго держать телефон, что позволяет экономить время.

На сегодняшний день сервисом NFC могут пользоваться обладатели телефонов на системе Android с модулями NFC.

Ранее возможность активировать билеты на электрички ЦППК и МТППК с помощью NFC добавили в приложение "РЖД Пассажирам". В РЖД добавили, что теперь через раздел "онлайн-табло" пассажиры могут узнать время прибытия и отправления поездов дальнего следования и пригородных по любому остановочному пункту и станции.

До этого Российские железные дороги (РЖД) запустили акцию, по которой с 21 августа можно купить билет практически на все электрички с кешбэком до 20%. Чтобы сэкономить на поездке в электричке, билет нужно оплатить с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в приложении "РЖД Пассажирам".

Функция заморозки годового проездного появится в приложении "Московский транспорт"