Аэропорт Волгограда вновь открыт на прием рейсов

Фото: 123RF/merydolla

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, летевшие в Волгоград.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в волгоградском аэропорту в ночь на 13 августа. Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует отработать слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве отмечали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров.