Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/nkooume

В аэропорту Волгограда объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота. После приземления в Турции пилота встретили врачи, а для выполнения рейса был назначен другой специалист.

В начале августа следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет авиакомпании "Тайга" совершил аварийную посадку в пункте вылета из-за технических неисправностей. На борту находились 14 человек, в том числе 4 ребенка.