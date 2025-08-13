01:33Транспорт
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда
Фото: 123RF/nkooume
В аэропорту Волгограда объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее вылетевший из Стамбула в Санкт-Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания у пилота. После приземления в Турции пилота встретили врачи, а для выполнения рейса был назначен другой специалист.
В начале августа следовавший из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань самолет авиакомпании "Тайга" совершил аварийную посадку в пункте вылета из-за технических неисправностей. На борту находились 14 человек, в том числе 4 ребенка.
Авиаперевозки между РФ и ОАЭ могут вырасти на 20–25%