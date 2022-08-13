Движение будет ограничено на ряде улиц Москвы из-за строительных работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На некоторых улицах в столице движение транспорта будет ограничено в связи с проведением строительных работ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 17 августа 2022 года до 20 ноября 2023 года транспорт будет ходить с ограничениями на съезде с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону области.

Кроме того, движение на участке Измайловского проспекта владения 54 по проспекту до дом 4 по 3-й Парковой улице будет ограничено с 18 августа по 30 сентября.

Ранее стало известно, что движение для транспорта на нескольких столичных улицах будет круглосуточно закрыто до конца августа из-за работ по замене асфальта. Ограничения затронут Большой Власьевский, Малый Власьевский и Глазовский переулки, переулок Сивцев Вражек и ряд других улиц.