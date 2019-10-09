Учащимся посоветовали подтвердить право на льготную "Стрелку" до 25 августа

Фото: Агентство "Москва"

Школьникам и студентам посоветовали как можно скорее подтвердить льготу на использование карты "Стрелка" в новом учебном году. Неподтвержденные транспортные карты учащихся начнут блокировать 25 августа, предупредили в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Как уточнили в ведомстве, подтвердить свое право на льготную карту "Стрелка" учащиеся могут на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Чтобы подать заявление, нужно выбрать соответствующий раздел на портале и услугу "Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации". Далее необходимо перейти по вкладке "Заполнить форму", добавили в пресс-службе.

"Если потребуется предоставить документы, подтверждающие право на льготу, то заявителю" необходимо обратиться в центр госуслуг "Мои документы", сказано в сообщении ведомства. Подтверждение права на льготу может занять до четырех рабочих дней. При этом подмосковным школьникам не придется обращаться в центры госуслуг – им достаточно подтвердить право на льготную "Стрелку" на портале.

По данным ведомства за 2019 год, сейчас в Московской области используется свыше 172 тысяч карт учащихся. С начала года по ним совершено уже более 20 миллионов поездок.

Ранее сообщалось, что баланс единой транспортной карты "Стрелка" теперь можно пополнить со счета мобильного телефона. Для этого нужно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку "Пополнить". После этого указать сумму, на которую планируется пополнить баланс. Среди предложенных способов следует выбрать вариант "Мобильный платеж". Комиссия зависит от мобильного оператора.