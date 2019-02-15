"Стрелку" теперь можно пополнить со счета мобильного

Баланс единой транспортной карты "Стрелка" теперь можно пополнить со счета мобильного телефона, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для этого нужно в личном кабинете на сайте strelkacard.ru или в мобильном приложении нажать кнопку "Пополнить". После этого указать сумму, на которую планируется пополнить баланс. Среди предложенных способов следует выбрать вариант "Мобильный платеж".
Затем останется ввести десятизначный номер мобильного телефона, выбрать оператора, после чего подтвердить списание средств с лицевого счета. Комиссия зависит от мобильного оператора.
Денежные средства зачисляются на баланс транспортной карты мгновенно.
С октября "Стрелкой" можно оплачивать поездки дороже 160 рублей. Это актуально для более чем 40 протяженных автобусных маршрутов.
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