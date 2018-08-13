Семь автобусных маршрутов изменены из-за строительства на Варшавском шоссе

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В Москве изменились маршруты семи автобусов из-за строительных работ на участке Варшавского шоссе от Молодцовского проезда до улицы Брусилова, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По направлению в центр автобусы №108 и 249 следуют не по Варшавскому шоссе, а по Симферопольскому с разворотом на эстакаде в районе улицы Маршала Савицкого, затем по Варшавскому шоссе, улицам Щербинская и Дачная.

Маршрут автобусов №737 и 753 проходит по Симферопольскому шоссе, улицам Маршала Савицкого и Брусилова. Автобусы №835, 858 и 906 следуют по Симферопольскому шоссе, улице Маршала Савицкого, по Проектируемому проезду № 6418 и улице Брусилова.

Остановки Поворот на Милицейский поселок, Улица Маршала Савицкого, Захарьинские дворики, 1-й микрорайон Щербинки и Захарьино при движении из центра не обслуживаются.

Ближайшие остановки автобусов №108, 249, 737, 753, 835, 858 и 906 на Симферопольском шоссе – Липки, на улице Маршала Савицкого – Улица Маршала Савицкого.