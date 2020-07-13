Turkish Airlines намерена запустить полеты в шесть городов РФ с 1 августа

16:16
Фото: ТАСС/ Roland Weihrauch/dpa/picture-alliance
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines готовится начать полеты в шесть городов России с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт перевозчика.
"После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо <...>. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период", – указано в заявлении.
В Turkish Airlines готовы с 1 августа совершать по 14 рейсов в Москву. С 2 августа к расписанию добавятся по 5 рейсов в неделю в Санкт-Петербург.
Начиная с 3 августа допускаются полеты в Казань и Ростов-на-Дону – по 3 и 4 рейса в неделю соответственно. Еще по три рейса организуют в Сочи и Краснодар с 5 августа.
Турецкая авиакомпания не объяснила, в связи с чем сообщается о возобновлении полетов в Российскую Федерацию.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил, что Россия, возможно, возобновит авиасообщение с некоторыми странами в августе этого года. Специалист в качестве потенциальных направлений назвал Венгрию и Турцию, но подчеркнул, что в РФ необходимо предварительно снизить уровень зараженности.
Посольство Венгрии удалило запись об открытии границ для россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: