Turkish Airlines намерена запустить полеты в шесть городов РФ с 1 августа

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines готовится начать полеты в шесть городов России с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт перевозчика.

"После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо <...>. Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, так как знаем, как трудно их планировать в этот период", – указано в заявлении.

В Turkish Airlines готовы с 1 августа совершать по 14 рейсов в Москву. С 2 августа к расписанию добавятся по 5 рейсов в неделю в Санкт-Петербург.

Начиная с 3 августа допускаются полеты в Казань и Ростов-на-Дону – по 3 и 4 рейса в неделю соответственно. Еще по три рейса организуют в Сочи и Краснодар с 5 августа.

Турецкая авиакомпания не объяснила, в связи с чем сообщается о возобновлении полетов в Российскую Федерацию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил, что Россия, возможно, возобновит авиасообщение с некоторыми странами в августе этого года. Специалист в качестве потенциальных направлений назвал Венгрию и Турцию, но подчеркнул, что в РФ необходимо предварительно снизить уровень зараженности.

