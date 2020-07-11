Минкомсвязь РФ представила график вывозных авиарейсов до 19 июля

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Минкомсвязь РФ представила обновленный график вывозных авиарейсов для россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что новый график составлен до 19 июля.

В частности, 11 июля будут выполнены полеты в Москву из Лондона и Парижа, а также рейсы Баку – Жуковский и Кишинев – Краснодар. При этом 12 июля запланированы рейсы Бишкек – Москва, Баку – Москва, Хошимин – Иркутск, Нью-Йорк – Санкт-Петербург и Нью-Йорк – Ростов-на-Дону.

На 13 июля в планах полетов стоят рейсы из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а также рейс из Ташкента в Санкт-Петербург. Ожидается, что 14 июля россияне смогут вылететь из Гоа в Москву, а 15 июля – из Гуанчжоу и города Ош в российскую столицу.

16 июля планируются рейсы в Москву из Пхукета, Бангкока и Ташкента, а также рейс Бишкек – Новосибирск. 17 июля россияне вернуться на родину рейсами Аликанте – Москва, Душанбе – Жуковский, Ереван – Сочи.

18 июля произойдут рейсы Прага – Москва, Ош – Новосибирск, Сеул – Владивосток, Белград – Москва, Париж – Москва. Кроме того, лайнер вывезет россиян из Франкфурта-на-Майне в Москву.

19 июля состоятся вывозные рейсы в Москву из Дубая, в Екатеринбург из Еревана и во Владивосток из Ташкента.

Ранее стало известно, что власти РФ после 15 июля обсудят возобновление международного авиасообщения. Полеты будут восстановлены в нормальном режиме с теми странами, где заболеваемость COVID-19 составит не более 40 человек на 100 тысяч населения.