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Транспорт

18:32

Три машины Tesla и два Rolls-Royce эвакуировали в Москве на спецстоянки с марта

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве около тысячи люксовых автомобилей эвакуировали на спецстоянки с начала марта 2021 года за парковку в неположенных местах. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что среди машин были 193 авто марки Mercedes, три Tesla, два Rolls-Royce, почти 170 Porsche.

"С начала весны на них оказались около тысячи люксовых любителей парковаться в неположенных местах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на спецстоянках также оказалось 138 автомобилей Lexus, 137 – BMW, 118 – Land Rover. Помимо этого, один раз была эвакуирована машина марки Dodge и дважды – один и тот же автомобиль Lamborghini.

В ведомстве напомнили, что правила парковки одинаковы для всех и призвали оставлять автомобили в разрешенных местах.

Ранее сообщалось, что почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали на спецстоянки моспаркинга с начала года. В ведомстве уточнили, что чаще всего такие машины оставляли на уличных парковках в людных местах.

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