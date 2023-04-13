Власти РФ поручили регулировать умную электронику в автомобилях

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"Яндекс", "Соллерс" и прочие заинтересованные компании вместе с АНО "Цифровая экономика" должны проработать вопросы стандартизации телеметрии автотранспорта и их внедрения в производственный и эксплуатационный процессы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Уточняется, что соответствующие результаты должны быть представлены в правительство РФ к 21 апреля.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян пояснил, что стандартизация призвана решить проблему регулирования работы бортовых компьютеров иномарок, которые поставляются и собираются в России.

К примеру, по его словам, у некоторых китайских моделей авто небрежно произведена локализация, из-за чего зачастую информация на бортовых компьютерах может идти вперемешку с иероглифами. Кроме того, остается открытым вопрос, куда направляются данные с этих устройств.

Как добавили в аппарате Дмитрия Чернышенко, благодаря отраслевому стандарту телеметрии можно будет унифицировать состав и формат информации, которую собирает и передает бортовой компьютер. Таким образом можно будет обеспечить безопасность при обращении информации и защиту владельцев авто от неконтролируемого использования персонифицированных данных.

Ранее вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести наказание за скручивание пробега. Согласно его инициативе, физлица следует штрафовать за такое деяние на суммы до 300 тысяч рублей, а юрлица – до 1 миллиона рублей.

До этого главред журнала "За рулем" Максим Кадаков призвал доработать систему автоматических штрафов для водителей без ОСАГО.

По его словам, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.

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