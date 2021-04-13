Депутаты МГД и операторы каршеринга разработают рекомендации по снижению аварийности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Мосгордумы совместно с представителями каршеринговых операторов разработают единый комплекс мер по снижению аварийности в столице. Об этом сообщается на сайте городского парламента.

"Сейчас Москва на первом месте в мире по количеству активных пользователей каршеринга. К сожалению, это сказывается и на аварийности. С начала года с участием каршеринга произошло 80 ДТП, два человека погибли, а 100 оказались в больнице", – говорится в сообщении.

В 51% случаев ДТП происходят из-за действий молодых водителей в возрасте от 18 до 25 лет. При этом их насчитывается всего 6% среди всех пользователей каршеринга.

"Это тревожные цифры. Поэтому новые меры учтут все факторы и помогут сделать город безопаснее", – подчеркнули в Мосгордуме.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть предложение помечать и дополнительно диагностировать выставленные на продажу автомобили, бывшие в употреблении в службах каршеринга.