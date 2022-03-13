Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов восстановлено на участке Калужско-Рижской линии метро после инцидента с человеком на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии восстановлено" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не было движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.