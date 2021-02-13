Трафик на дорогах столицы сохранился ночью из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трафик на дорогах Москвы сохранился в ночь на субботу, 13 февраля из-за обильного снегопада и голедицы.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), уровень загруженности автомобильных дорог Москвы к 05:00 составил пять баллов.

Основные затруднения наблюдаются на некоторых участках МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК). Вечером в пятницу заторы на дорогах достигали десяти баллов.

ЦОДД ранее из-за метели призвал водителей отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.

По причине снегопада и снежных заносов в столичном регионе до 13:00 воскресенья, 14 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 18 метров в секунду.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил о создании Оперативного штаба по координации работы городских служб.

Для уборки снега в городе задействованы все коммунальные расчеты. Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.

В центре погоды "Фобос" сообщали, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.